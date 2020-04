Vallecrosia. La scuola di danza Dance Art Project Asd-Aps non si ferma! Gli allievi si sono infatti esibiti in una coreografia creata da Cristina Valente, direttrice della scuola, per il pubblico della rete e per tutti i medici che in queste difficili settimane stanno salvando migliaia di vite.

«Il nostro settore è messo a dura prova, siamo al collasso e non siamo tutelati dallo Stato! – dichiara Cristina – . La scuola di danza non è uno sport, ma un’arte. Nella scuola i bambini e i ragazzi seguono vari discipline: dalla danza classica al moderno, contemporaneo, hip hop e tip tap.

Io non voglio mollare – prosegue Cristina – , sono sempre presente per i miei allievi e cercherò di fare il massimo per tenere in piedi la mia, ma anche la loro scuola!».