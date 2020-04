A Imperia prende il via “Smart Culture”: letture, racconti e immagini dalla biblioteca a casa tua

Imperia. Prende il via oggi a Imperia il progetto di diffusione della cultura online denominato “Smart Culture”. La Biblioteca Civica e le altre strutture culturali sono attualmente chiuse al pubblico a causa dell’emergenza Covid-19, ma i servizi vengono regolarmente erogati anche attraverso la modalità smart working.

«Da qui – spiega l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero – è nata l’idea di creare in via sperimentale un progetto che potrà essere portato avanti anche in futuro: realizzare pubblicazioni online dedicate alla promozione della lettura, dell’arte e della conoscenza».

Le pubblicazioni avverranno sulle pagine Instagram e Facebook della città di Imperia, nonché sul sito istituzionale del Comune e della Biblioteca. I post riguarderanno brevi focus su autori e testi, stralci di libri e contenuti originali sulla storia e le eccellenze locali. Ma ci sarà anche spazio per una versione web di “Nati per leggere”, l’iniziativa rivolta ai bambini più piccoli.

«Tutti noi dobbiamo stare a casa per sconfiggere il virus, ma ciò non significa che la cultura non possa raggiungerci – prosegue l’assessore Roggero – In attesa di poterci ritrovare tutti insieme, con questo progetto avremo modo di condividere la passione per la lettura, per l’arte, per la nostra città. È anche un segnale di vitalità e reazione che l’Amministrazione vuole dare nel drammatico periodo che stiamo vivendo».