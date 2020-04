A Imperia prende il via il primo concorso lirico virtuale di Oltreilteatro

Imperia. Prende il via il primo concorso lirico virtuale di Oltreilteatro A.M. ”The Beautiful B flat Competition for Beginners – Professionals”. Si svolgerà il 26 aprile.

«Il concorso è un incentivo per i cantanti professionisti e principianti per continuare a credere nel loro sogno,

anche in questo periodo così difficile - spiegano gli organizzatori - Il video sarà pubblicato sulla piattaforma Facebook, Instagram nella pagina ufficiale di Oltreilteatro A.M».

La Giuria Internazionale è presieduta da:

– Tamara Tarskikh fondatrice di OLTREILTEATRO A.M, direttore artistico

– Angela Leonidovna Chochlova, dottore in Scenze delle Arti, Candidato ai Critici d’Arte, Vice Ministro della Cultura e del Turismo della Regione di Kaliningrad Federazione Russa.

– Francesca Chiala, Consulente amministrativo del Teatro dell’Opera di Roma. Regista di documentari, artista contemporanea che lavora nelle 7 arti che collegano la società e il mondo degli affari Italia

– Olga Bolgari, direttore dell’Istituto Musik di Vienna, Austria.

– Kamalia Ali – Zadeh, Compositore e pianista Azarbaijan.

– Angelo Bassi, produttore cinematografico, Roma, Italia

- Gianluca De Lucia, Manager Montecarlo Estates Group, Principaute de Monaco.

– Stefano Muscaritolo, Compositore e chitarrista, Italia

– Olga Nordfors, Consulente artistico di OLTREILTEATRO A.M Finlandia.

«Intercultura è la nostra grande mission:

- individuare il miglior percorso musicaleusicale per l’artista

- promuovere l’immagine dei propri artisti in tutto il mondo

- promuovere e incentivare iniziative artistiche e interculturali» - affermano.