A breve riapertura dei cantieri privati nel Principato di Monaco

Monaco. Subito dopo Pasqua potrebbero riaprire i cantieri privati nel Principato di Monaco. Chi deciderà di far tornare i lavoratori in cantiere, però, dovrà rispettare alcune regole per limitare i contagi di Covid-19: bisognerà dunque mantenere una distanza sicurezza tra operai, di almeno un metro. E poi indossare guanti, mascherine e mettere a disposizione dei lavoratori prodotti igienizzanti. Gli operai, inoltre, non potranno uscire dai cantieri per pranzare.

Le agenzie interinali potrebbero prediligere lavoratori monegaschi e francesi per evitare che ci siano troppi assembramenti sui mezzi di trasporto: se venisse attuata questa scelta, i frontalieri italiani interinali si troverebbero in difficoltà.