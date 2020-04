5 per mille, tra le 312 società sportive liguri ammesse anche gli Integrabili di Sanremo e il Circolo Tennis Imperia

Imperia. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi delle società sportive dilettantistiche ammesse ed escluse al contributo del 5 per mille 2018. Sono 312 le associazioni sportive dilettantistiche liguri riconosciute ai fini sportivi dal Coni e ammesse al beneficio, mentre sono 21 quelle escluse.

L’Ufficio per lo sport provvederà ad erogare entro breve tempo le somme del 5 per mille per il 2018 a quelle associazioni che risultano inserite nell’elenco dei permanenti 2020 ed il cui Iban valido è presente nella banca dati dell’Ufficio, avendo già ricevuto un’erogazione nel corso degli ultimi due anni.

Sul podio, in termini di importi, vi sono Polisportiva Dilettantistica Integrabili di Sanremo, l’ASD Lunezia Volley di Sarzana e il Circolo Tennis Imperia.

Tutte le Asd ammesse: 5×1000-A.F.2018-ASD ESCLUSI