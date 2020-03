VPN: navigare in rete in totale sicurezza proteggendo sempre i tuoi dati

Navigare in rete al giorno d’oggi è parte integrante della nostra quotidianità, ma non sempre gli utenti possono farlo proteggendo i propri dati da malware, hacker e furti di identità. Per rendere la propria connessione sicura però una soluzione c’è ed è la VPN.

La VPN, acronimo di Virtual Private Network, è una rete virtuale privata che ti permetterà di utilizzare Internet in modo libero e senza paura. In che modo? La VPN si va a collocare tra utente e il sito web che si sta utilizzando, in questo modo il proprio traffico dati sarà completamente schermato, facendoti navigare anonimamente e in totale libertà.

Quali sono i vantaggi di una VPN? Sono numerosi. Puoi innanzitutto nascondere il tuo indirizzo IP, che identifica il tuo modem rendendolo tracciabile e riconoscibile in rete, in modo da tenere al sicuro la tua identità online, la tua georilevazione e altre informazioni sensibili che saranno criptate, ovvero appariranno come simboli privi di senso e indecifrabili a chiunque voglia provare a impossessarsene in modo illecito. La rete virtuale privata inoltre ti protegge quando ti colleghi alle rischiose reti Wi-Fi pubbliche, ad esempio mentre sei in viaggio o durante un pomeriggio in giro per la tua città; infatti queste reti non presentano dispositivi di sicurezza adeguati, ma con la VPN potrai connetterti a qualsiasi hotspot in tranquillità senza il timore di essere spiato.

Puoi condividere file P2P in anonimato, utile soprattutto se scarichi e condividi spesso file tramite software torrent, nascondendo la tua cronologia dei download e garantendoti l’anonimato in ogni momento. Infine sarai protetto dai tentativi di phishing, potrai bloccare i tracker e i fastidiosi annunci pubblicitari che appaiono all’improvviso, facendoti navigare in modo fluido e senza intoppi e ostacoli.

La VPN dunque protegge la tua vita online a 360 gradi come le tue conversazioni private e i dettagli del tuo conto in banca. Questo vale su tutti i tuoi dispositivi, smartphone, computer e tablet, ed è adatto ad ogni tipologia di sistema operativo come iOS, Android, macOs, Windows, Linux, Chrome, Firefox e molti altri, ma anche alle console di gioco come Playstation, Xbox e alle piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Hulu, Youtube e Hbo Go, consentendoti di essere protetto anche mentre guardi la tua serie tv preferita. Si tratta di un servizio estremamente semplice da utilizzare che non richiede configurazioni manuali complicate, ma che puoi utilizzare con pochi clic, il che lo rende davvero alla portata di tutti.

Sono numerose le aziende che possono offrirti questa tipologia di servizio, tra le più importanti e ricche di funzionalità figura Surfshark, provider Internet affidabile, leader nel settore, che utilizza una crittografia avanzata a 256 bit e che tutela al massimo la tua privacy proteggendola non solo dagli attacchi esterni e dalle istituzioni governative, ma anche non conservando registri del tuo traffico e delle tue attività. Potrai testare in totale sicurezza i suoi servizi gratuitamente per trenta giorni con la garanzia soddisfatti o rimborsati, quindi potrai fare una prova senza correre rischi.