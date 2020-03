Voglia di vincere, ma con attenzione: ecco gli errori da non commettere mai in un casinò

Adrenalina, voglia di vincere, passione e cuore: sono questi i sentimenti che guidano i giocatori d’azzardo, e che permettono al gambling di avere un seguito così grande in Italia e nel mondo.

Però va anche detto che la foga non deve far dimenticare che ci sono degli atteggiamenti e delle mosse che possono rappresentare un problema o una fonte di svantaggio. Spesso però molti giocatori non si informano correttamente su questo tema e iniziano a giocare ai casinò con superficialità. Tra l’altro oggi online si trovano alcuni siti specializzati che offrono diverse guide, come ad esempio nel caso di AskGamblers che spiega gli argomenti principali relativi ai giochi da casinò.

Vediamo dunque quali sono gli sbagli più comuni che i principianti del gioco d’azzardo commettono.

Ignorare le regole del galateo dei casinò

Siamo d’accordo: al casinò ci andiamo per divertirci, quindi siamo restii nel rispettare certe regole stringenti. In realtà basterebbe fare un pizzico di attenzione al bon ton, dunque ad una serie di norme di base che definiscono il “buon comportamento” di una persona.

Per fare un esempio concreto, dovremmo sempre informarci sul dress code richiesto da una sala da gioco: nella maggior parte dei casi basta un look semi-informale, mentre in altri è richiesto un outfit elegante.

Altri consigli utili? Mai passare soldi o fiches al croupier, ed è meglio evitare di parlare con lui durante le mani. Infine, un po’ come accade al cinema, è bene spegnere lo smartphone.

Chiaramente la maleducazione non è la benvenuta neanche online, visto che ci sono una serie di regole di buon comportamento da rispettare anche sul web. Proprio come nel caso dei social network, è bene attenersi al buon senso e rispettare la cosiddetta netiquette.

Approcciare il gioco d’azzardo superficialmente

Questo è uno dei peggiori errori che un neofita può commettere, perché si corre il rischio di andare incontro a facili perdite economiche. Qualsiasi gioco da casinò andrebbe approcciato soltanto dopo un minimo di studio, dunque con una conoscenza basica delle regole.

Se da un lato l’esperienza verrà col tempo e con la pratica, dall’altro è sempre bene avere almeno una certa competenza in linea teorica con quel passatempo (un esempio su tutti: il poker e in generale i giochi di carte). Naturalmente ci sono dei giochi che richiedono conoscenze minori, come le slot machine o la roulette, ma informarsi è sempre consigliato.

Fra avidità e calcoli sbagliati sul budget

La prima dote di un giocatore d’azzardo dovrebbe essere sempre l’autocontrollo, anche se purtroppo alle volte capita di farsi sfuggire di mano la situazione. Succede sia ai neofiti che ai giocatori professionisti, e in entrambi i casi i pericoli sono evidenti: non sapersi limitare sulle spese, infatti, può causare danni economici enormi.

Vale in un senso e nell’altro: serve controllarsi sia quando si vince, sia quando si perde. Nel primo caso l’avidità potrebbe prendere il sopravvento, ribaltando la situazione al tavolo, e finendo per provocare una perdita. Nel secondo caso, invece, la voglia di rivalsa può letteralmente mandare in bancarotta un giocatore.

Di conseguenza, la gestione oculata del proprio portafoglio è sempre la regola più importante. Tra l’altro oggi online alcuni siti permettono di impostare facilmente un limite di spesa.

Giocare al casinò innervosendosi

Chi entra in un casinò (reale o virtuale che sia) dovrebbe sempre tenere a mente questa regola: a meno di non essere un vero professionista, il gambling non è altro che un passatempo, dunque va approcciato con serenità e calma.

La sconfitta non piace a nessuno, ma il nervosismo può diventare un’arma a doppio taglio: può rovinare l’esperienza di gioco, e può far perdere il controllo del proprio budget. Quindi il consiglio è di giocare senza pensieri, sapendo già che c’è la possibilità di perdere, ma che forse la prossima volta andrà meglio.

Sciogliere la tensione bevendo alcool

È l’errore più pericoloso in assoluto, perché l’alcool annebbia la mente e fa perdere del tutto il polso della situazione. Questo non significa che è proibito concedersi un drink, ma bisogna assolutamente moderarsi, evitando di annegare nell’alcool le gioie o le delusioni per le sconfitte o le vincite.

Molti neofiti pensano erroneamente che alla base delle sconfitte vi sia la troppa tensione, e che sciogliendo queste ultime la sorte li favorirà. È l’esatto contrario: è vero che la tensione non aiuta, ma è altrettanto vero che l’alcool può peggiorare la situazione, perché toglie lucidità.

Dunque bisogna sempre mantenere un buon grado di concentrazione ed evitare di abbassare la guardia, soprattutto quando si esce da qualche mano vincente e si è euforici perché, va ricordato, la fortuna è una ruota che non smette di girare.