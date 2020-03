Ventimiglia, Rudy Gastaldo dona alla Croce Verde Intemelia un prezioso strumento per la sanificazione delle ambulanze

Ventimiglia. La Croce Verde Intemelia desidera ringraziare pubblicamente Rudy Gastaldo, titolare della Agenzia Immobiliare Impero di Ventimiglia, per avergli donato un prezioso strumento necessario per la sanificazione delle ambulanze.

«In questo momento di grande emergenza è fondamentale che le autoambulanze garantiscano la massima sicurezza sia al personale impegnato senza sosta a soccorrere chi ne ha bisogno che alle persone a cui viene prestato soccorso. Per questo è necessario che dopo ogni intervento sia effettuata una sanificazione completa dell’ autoambulanza prima di essere impegnata in un nuovo servizio. La velocità con cui questa operazione viene fatta è quindi un requisito fondamentale per essere in grado di massimizzare la sua disponibilità. Questo strumento assolve proprio a questo compito ed è quindi un presidio fondamentale di cui la Croce Verde Intemelia aveva urgente bisogno e per il quale le poche risorse disponibili non erano sufficienti» – fa sapere la Croce Verde Intemelia.

Ringraziando ancora il geom. Gastaldo la Croce Verde intemelia si augura che altri imprenditori ventimigliesi come altri suoi concittadini gli vengano in aiuto.

«In questo momento scarseggiano i fondamentali dispositivi di sicurezza necessari per poter essere operativi: mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, tute monouso, calzari usa e getta e soluzioni disinfettanti.

Sono benvenute donazioni dirette di questi presidi oppure aiuti economici attraverso questo conto corrente: IBAN IT35M 06230 49112 000031335242» – dice.