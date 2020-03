Ventimiglia, rapina negozio di abbigliamento a Roverino: 18enne in manette

Ventimiglia. Intervento risolutivo della Polizia di Stato ieri pomeriggio nella Città di Confine. Gli agenti della squadra volante, allertati dalla sala operativa per una rapina commessa pochi istanti prima in un negozio di abbigliamento all’interno del centro commerciale di Roverino, dopo essere giunti sul posto hanno individuato subito una persona sospetta, somigliante all’identikit ricevuto nella nota di ricerca.

I sospetti hanno trovato conferma non appena il soggetto, alla loro vista, si è dato alla fuga. Gli agenti, senza mai perderlo di vista, lo hanno inseguito riuscendo a bloccarlo all’altezza di largo Torino, in centro città. Accompagnato negli Uffici del Commissariato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di circa 200 euro in banconote, corrispondente alla cifra di cui la titolare del negozio aveva denunciato il furto.

Negli uffici di polizia la vittima ha riconosciuto il fermato, riferendo agli operatori che, per riuscire ad impadronirsi del denaro custodito nella cassa, aveva anche esercitato un’azione violenta contro di lei spingendola con forza contro il bancone. Versione confermata successivamente dalle dichiarazioni dei testimoni raccolte.

Il 18enne, nel frattempo identificato, B.H.Z. di origine tunisina, irregolare in Italia e, nonostante la giovanissima età, già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato per il reato di rapina.

Stamane presso il Tribunale di Imperia il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Sono in corso accertamenti dell’Ufficio Immigrazione relativi alla posizione dello straniero sul

territorio nazionale.