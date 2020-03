Ventimiglia piange l’ex dipendente comunale Alberto Bologna

Ventimiglia. Si è spento l’ex dipendente del Comune di Ventimiglia Alberto Bologna. Aveva 69 anni ed era in pensione dalla seconda metà del Duemila. Affetto da una malattia degenerativa del sistema nervoso, Bologna aveva trascorso gli ultimi anni costretto su una sedia a rotelle.

Così il dottor Carlo Iachino, ex consigliere comunale: «Oggi è un giorno particolare: sto venendo al funerale di un caro amico d’infanzia, Alberto Bologna. È una giornata triste, ma probabilmente meno per lui, che per gli altri, nonostante tutto. Hai finito di vivere, anzi di soffrire, di sopravvivere, nonostante tutto. Il destino ti ha riservato ben poche gioie negli ultimi 20 anni, ma ogni domenica, quando venivo a trovarti, riuscivi a dispensarmi un sorriso, sempre nonostante tutto. Buon viaggio, nonostante tutto».

I funerali sono stati celebrati alle 15 nella chiesa di San Nicola, in via Roma.