Ventimiglia, la Lega «Conte scarica problemi sui Comuni, neppure soldi per uovo di Pasqua»

Ventimiglia. Scrivono i consiglieri comunali della Lega: «Il governo ha creato false aspettative: i Comuni non hanno ancora ricevuto un centesimo e non sono chiari i criteri di distribuzione dei fondi che potrebbero arrivare. Conte e Gualtieri scaricano i problemi e le responsabilità prima sugli ospedali, poi sui governatori e ora sui sindaci.

Dopo mezzora dalla fine della conferenza stampa del premier, i cittadini hanno già cominciato a scrivere ai Comuni per avere soldi che ora non ci sono. Noi ogni giorno siamo un “front office” per i nostri concittadini, da sempre e soprattutto in questa emergenza. Ci sobbarchiamo responsabilità e oneri che neppure ci competerebbero. In molti casi cerchiamo di procurare anche mascherine per la nostra comunità, in via autonoma.

Siamo stanchi ma vogliamo lavorare per i nostri concittadini. Dobbiamo essere messi in condizione di farlo al meglio, per sostenere la nostra comunità. Non vogliamo mancette che creano solo caos e non aggiungono nulla di più di quanto già dovuto dal governo ai Comuni in termini di ripartizione delle risorse ordinarie».