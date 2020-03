Ventimiglia in lutto per la morte della motociclista Elvira Ballestra

Ventimiglia. Sono centinaia i messaggi di cordoglio per morte di Elvira Ballestra, 66 anni, conosciutissima a Ventimiglia.

Elvira per anni era stata titolare di una bottiglieria nella città di confine, ma la sua vera passione era la moto. Chi la conosceva bene la ricorda così, sempre in sella e pronta per vivere una nuova avventura insieme agli amici. Instancabile, era anche una delle socie più attive del circolo velico.

Cugina di Renzo a Agostino Ballestra della ditta di autotrasporti, Elivra era legata alla famiglia Coppo, che oggi con un post su Facebook, la saluta così: «Buon viaggio Elvira, grazie di tutto».