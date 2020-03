Ventimiglia. Grande successo per il Sestiere Burgu di Ventimiglia che domenica scorsa in occasione del Carnevale de La Trinite’ in Francia, ha sfilato in tutto il suo splendore.

Il capitano Ramon Bruno ringrazia l’intera organizzazione dell’evento perché nonostante le problematiche di questi giorni per blocchi nello svolgimento, hanno voluto comunque ospitare il Sestiere ventimigliese. Durante l’evento tutto il gruppo di sbandieratori e tamburini dai più grandi ai più piccoli, si è esibito sul palco e ha saputo meritare molti applausi e complimenti.

Ancora un ringraziamento dal vice presidente Veronica Pelle e dal Capitano Ramon Bruno va al comune francese per l’ospitalità, a Michel Mayer, responsable du Service Événementiel, Enseignement musical et Installations sportives, all’amministrazione comunale Mairie de La Trinite’ e la proloco.