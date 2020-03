Ventimiglia, il deputato Di Muro al lavoro per emergenza coronavirus e frontalieri

Ventimiglia. «Ritengo che un parlamentare debba essere in prima linea, non mi chiudo in casa ma in ufficio per studiare le nuove disposizioni visto che tanti cittadini mi stanno scrivendo per capire come interpretare le nuove norme». Lo ha detto, a margine del vertice in Comune a Ventimiglia, l’onorevole Flavio Di Muro (Lega): in questi giorni impegnato per ascoltare e supportare le amministrazioni locali e le associazioni di categoria afflitte dalle difficoltà economiche legate all’emergenza coronavirus.

«Mi farò portavoce di questioni locali – ha aggiunto -. Spero che presto il Governo stanzi nuove risorse e faccia i decreti che ha promesso per dare alle famiglie e alle imprese un po’ di respiro come sta facendo Regione Liguria».

Al momento i lavoratori italiani che raggiungono la Francia e soprattutto il Principato di Monaco non sono soggetti a restrizioni, ma in vista di un possibile allargamento della “zona rossa” alla Liguria, tra le priorità c’è quella di tutelare i frontalieri: «Ho proposto e segnalato quella che è una questione che ci portiamo avanti da anni non ancora conclusa: l’accordo bilaterale tra lo Stato italiano e il principato di Monaco sul telelavoro – ha dichiarato Di Muro -. Sappiamo che il governo monegasco è molto favorevole a pagare allo stesso prezzo, ovviamente per alcune mansioni, gli italiani, residenti nelle zone di confine, che possano lavorare da casa: lo Stato italiano è invece ancora indietro. Le ultime trattative sono ferme ad aprile scorso, con il precedente governo, l’ho già fatto presente a quello nuovo e in sede di conversione del decreto avrò modo di parlarne così come ho già fatto presente nelle scorse settimane quali possono essere delle modalità non invasive per i rapporti trasfrontalieri che riguardano, ad esempio, eventuali controlli sui confini terrestri dello Stato».