Ventimiglia, il coronavirus non ferma l’amministrazione Scullino. Il sindaco: “Prosegue l’impegno per la città”

Ventimiglia. «Dobbiamo renderci conto che ci vuole ancora un po’ di pazienza e sacrificio, quindi il mio solito appello è di restare a casa. I contagi nella nostra città, anche se non sono significativi, stanno purtroppo aumentando, quindi dobbiamo essere consci che, se usciamo, possiamo ammalarci e, anche in mancanza di sintomi, infettare i nostri vicini, i nostri amici , le persone che più amiamo, inizia così l’intervento odierno del sindaco Gaetano Scullino.

Come ben sapete, se un numero importante di persone si ammala nello stesso momento non ci sono purtroppo le strutture ospedaliere sufficienti per curarci e sarebbero guai seri. L’amministrazione, malgrado sia consapevole che non sarà risolutivo ma comunque importante, sta sanificando tutta la città comprese le frazioni. Quindi, cari ventimigliesi – prosegue il primo cittadino – non dobbiamo distrarci o, peggio, abbassare la guardia, nessuno di noi è immune, ci sono persone più vulnerabili di altre, ma tutti siamo a rischio. Dobbiamo fare parte tutti della stessa famiglia e aiutarci tra di noi.

Mentre voi tutti rispettate le direttive del governo, il nostro impegno amministrativo sta andando avanti. Abbiamo infatti già programmato e definito moltissimi interventi a favore della città e di seguito vi rendo partecipi di alcune nostre decisioni ed iniziative.

I lavori nel Porto Turistico proseguono conformemente al decreto del 23 marzo e, al momento, la data della inaugurazione (7 Luglio) non è cambiata; per quanto riguarda il parco ferroviario del Roja, stiamo procedendo per la sdemanializzazione delle aree, che è ferma dal 2012, e stiamo predisponendo il nuovo accordo di programma per acquisire i terreni al fine di realizzare gli importantissimi parcheggi;

Il programma di manutenzione straordinaria e ordinaria cittadina prosegue: marciapiedi, pedonalizzazioni, asfalti , segnaletica, verde pubblico, ciclabile, scuole, e altro, tanto altro!

Relativamente alla viabilità di cornice, è stato assegnato l’incarico ad un tecnico di fiducia di studiare un nuovo tracciato con partenza da Ventimiglia in galleria, che coinvolga positivamente anche i comuni di Camporosso, Vallecrosia e Bordighera.

Sono certo che questo difficile e preoccupante momento finirà e potremmo ritornare a goderci la nostra vita, che è il bene più grande che possediamo”, conclude Scullino.