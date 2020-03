Ventimiglia, il calendario degli eventi dopo l’emergenza Coronavirus

Ventimiglia. Ecco come cambia il calendario degli eventi ventimigliesi dopo l’emergenza Coronavirus:

Posticipi

Lo spettacolo di Rocco Papaleo “Coast to coast” previsto al teatro comunale il 4 marzo è rinviato a data da destinarsi. «Si pregano quanti avessero acquistato il singolo biglietto (non l’abbonamento) di recarsi presso l’Ufficio Manifestazioni entro le 13 di lunedì 9 marzo per l’annullamento dello stesso. Oltre tale termine sono sarà più possibile effettuare il rimborso. Info: 0184/6183225, teatro@comune.ventimiglia.it

Spettacolo varietà previsto al teatro comunale il 6 marzo ad ingresso libero è posticipato a data da destinarsi.

Gran sfilata del Corsaro Nero prevista il 15 marzo posticipato probabilmente sabato 16 e domenica 17 maggio

Conferme:

É confermata l’inaugurazione della mostra d’arte Infinity Academy Ed Expo Dubai 2020 prevista per sabato 7 marzo alle 18 presso la chiesa di San Francesco nella città alta

Convegno “L’impegno femminile nella politica ventimigliese” confermato sabato 7 marzo alle 16 presso la biblioteca Aprosiana in piazza Bassi.

Spettacolo di Marco Paolini al teatro comunale previsto per sabato 14 marzo alle 21 è confermato.