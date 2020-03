Ventimiglia, guasto all’acquedotto comunale: la frazione di Grimaldi Superiore è senza acqua

Ventimiglia. Da questa notte la frazione di Grimaldi Superiore è priva del servizio di acquedotto comunale. Lo fa sapere la società Aiga di Ventimiglia.

«A causa di perdite in tre punti della condotta, abbiamo dovuto chiudere l’erogazione. Sono in corso le operazioni di riparazione a cura delle squadre soccorso – dichiara il presidente Sergio Scibilia – Gli interventi, vista la molteplicità delle perdite, non avranno una durata breve. Ci scusiamo per il disagio, non voluto e imprevedibile».