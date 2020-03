Ventimiglia, esce fuori strada con l’auto e si ribalta: ferito un uomo

Ventimiglia. E’ di un uomo rimasto lievemente ferito il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera all’altezza del civico 67 di via Sant’Anna, in frazione Seglia a Ventimiglia. Per motivi ancora da chiarire, il conducente di un’auto ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito fuori strada, ribaltandosi.

La vettura è stata infilzata da alcuni rami che hanno distrutto i finestrini laterali. Oltre ai danni all’auto, l’incidente ha provocato la rottura di alcuni tubi di irrigazione.