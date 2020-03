Ventimiglia, da lunedì la Francia cancella i treni: restano solo quelli per i pendolari

Ventimiglia. A partire da lunedì 16 marzo, giorno dal quale tutte le scuole di ordine e grado saranno chiuse per fronteggiare l’emergenza coronavirus, Sncf cancella i treni dalle 9 alle 17 circa. Restano in circolazioni quelli tra le 6 e le 9 del mattino, utilizzati dai frontalieri per raggiungere il posto di lavoro, e quelli per il ritorno dei pendolari, a partire dalle 17,34.

Al mattino sono cancellati solo i treni delle 5,01 e delle 5,56.

Le autorità francesi hanno deciso di limitare la circolazione dei treni anche perché molti genitori potranno sfruttare il congedo parentale per accudire i figli che non andranno a scuola. Di conseguenza i passeggeri sui convogli saranno molti meno. Ai numerosi italiani che lavorano nella vicina Costa Azzurra e nel Principato di Monaco, però, è data la possibilità di recarsi al lavoro e tornare a casa.

A seconda dell’evolversi della situazione, i treni soppressi o in circolazione essere cambiati: per questo la società dei trasporti francese ha annunciato che quotidianamente verranno date informazioni ai passeggeri