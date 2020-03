Ventimiglia, dà fastidio ai dipendenti di un negozio: 18enne in manette

Ventimiglia. Nel corso della notte, la pattuglia di turno della squadra volante della Polizia di Stato ha fermato un giovane che, mentre si trovava in un esercizio commerciale del centro cittadino della Città di Confine, si atteggiava con comportamenti fastidiosi nei confronti dei dipendenti del negozio.

I poliziotti, immediatamente intervenuti a seguito di richiesta al 112, hanno intercettato il soggetto e lo hanno identificato, constatando in tal modo che il 18enne egiziano, oltre ad avere una serie di precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, era già stato espulso dal territorio nazionale e si trovava dunque in una situazione di clandestinità. Gli operatori hanno proceduto al suo arresto.

Il processo per direttissima si è svolto nella mattinata di oggi nel Tribunale di Imperia, l’arresto è stato convalidato.