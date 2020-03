Daniele Ventimiglia: «Coronavirus, Sanremo paga un caro prezzo, superiore ad altre città»

Sanremo. «Pizzerie e ristoranti di Sanremo hanno perso oltre il 60 per cento di coperti. Ci sono ricadute negative importantissime a causa dell’emergenza coronavirus. Ci troviamo in una situazione allarmante a livello economico. La città sta pagando un caro prezzo, superiore ad altre città perché noi, tra l’altro, viviamo dell’economia indotta dai nostri cugini francesi. C’è paura di uscire di andare a consumare. Ci vogliono misure economiche straordinarie».

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Sanremo Daniele Ventimiglia ospite dei nostri studi per il caffè del pomeriggio affronta non solo il tema del giorno, l’emergenza coronavirus ma anche temi politici e amministrativi.

Tra i primi, il caso delle due consigliere Patrizia Badino e Federica Cozza transitate rispettivamente dalla Lega in Forza Italia e in Fratelli d’Italia. Ventimiglia chiude il caso: «L’osmosi tra un gruppo e l’altro non mi appassiona».

Sul fronte delle vicende amministrative del comune matuziano, a proposito del cantiere dell’auditorium Franco Alfano oggetto di una sua interpellanza, Ventimiglia dice: «Il cantiere era stato stoppato l’estate per non disturbare i clienti del vicino Royal Hotel. Le imprese appaltatrici hanno presentato un conto dei danni essendo state sono state costrette a fermare i lavori , senza che ci fosse un interesse pubblico».