Ventimiglia, conversazione in lingua inglese all’Unitrè Intemelia

Ventimiglia. Nella sede dell’Unitrè Intemelia di via Sottoconvento, è previsto per il pomeriggio

di mercoledì 8 aprile alle 15.30, una conversazione in lingua inglese con l’esperta Danila Foresti.

«In attesa della riapertura dei corsi dell’Unitrè intemelia (dopo il coronvirus), alcuni appassionati della lingua di Shakespeare hanno rispolverato il manuale di Sonia Brough e Carolyn Wittman, tradotto da Chiara Zini per le edizioni Mondadori e intitolato “Inglese in 30 giorni”, consigliato dal 2009 per quanti debbono lavorare, studiare, conoscere e viaggiare in vari Paesi» – afferma l’Unitrè Intemelia.

Per contatti tel. (0184)34692.(e.r.)