Ventimiglia, auto esce di strada. Un ferito

Ventimiglia. E’ di un ferito ed un mezzo danneggiato il bilancio dell’incidente stradale che ha avuto come teatro, via Sant’Anna in frazione San Lorenzo.

Secondo una prima ricostruzione, per cause da stabilire, un’auto con al volante un uomo è uscita fuori strada.

Sembra che gli occupanti del veicolo fossero due, ma che solo uno, alla fine abbia avuto bisogno delle cure mediche per le ferite riportate nell’urto. Non sarebbe assolutamente grave.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e una squadra dei vigili del fuoco dal locale distaccamento.