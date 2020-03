Ventimiglia. Un incendio è stato appiccato nel pomeriggio ad una catasta di legname sulla spiaggia nei pressi della foce del Fiume Roja. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia che hanno spento il rogo. Alle operazioni di spegnimento e bonifica ha assistito anche il sindaco Gaetano Scullino.

L’origine delle fiamme è certamente dolosa, anche se nessuno ha visto il piromane in azione. Nonostante la quarantena per emergenza Covid-19, c’è chi non rinuncia ad appiccare incendi, mobilitando i soccorritori. Episodi analoghi erano già accaduti in passato.