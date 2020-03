Vallecrosia, #Insiemesivince: la raccolta fondi del comitato “Sbarco dei saraceni” per il personale sanitario

Vallecrosia. Il comitato “Sbarco dei saraceni”, visto il momento delicato ha deciso di intraprendere una raccolta fondi sulla piattaforma “Gofundme”. «L’abbiamo chiamata #Insiemesivince – affermano gli organizzatori – perché siamo convinti che in questo momento così delicato dobbiamo unirci per aiutare chi è in difficoltà».

«Il personale sanitario sta svolgendo un lavoro eccezionale – aggiungono – e noi vogliamo provare a dare un contributo al loro immenso sforzo».

https://www.gofundme.com/f/fw75t-insiemesivince?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cf+share-flow-1&fbclid=IwAR1g98jf_1UFeROg8fCGPsjv1I2g8_Am_yj5NAifG375FZMGjwhMkb8EhdE