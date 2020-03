Vallecrosia in lutto per la morte di Francesco Perri, zio del consigliere Fabio

Vallecrosia. E’ cordoglio a Vallecrosia per la morte di Francesco Perri, 81 anni, zio del consigliere comunale Fabio Perri.

Ad annunciare la scomparsa di Francesco, è stato il nipote che sulla propria pagina Facebook ha scritto: «Ciao Zio…stanotte ci hai lasciato … ma voglio ricordarti cosi, sempre con il sorriso e scherzoso … sei stato e rimarrai sempre per me più che uno zio …. hai lottato come un leone fino alla fine come eri sempre abituato a fare, ancor più in questo momento difficile, ma questa volta non ce l’hai fatta, sei riuscito ad arrivare a casa tua come volevi te per l’ultimo saluto e ci sei riuscito. R.i.p. Ciao Zio . Mi mancherai tanto».

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei concittadini e degli amici della famiglia Perri, molto conosciuta e stimata a Vallecrosia.

La redazione di Riviera24 esprime vicinanza e sentite condoglianze al consigliere Fabio Perri e a tutta la sua famiglia in questo doloroso momento.