Vallecrosia, il ricordo di Francesco Perri nelle parole del figlio Carmelo

Vallecrosia. Una foto e un messaggio per ricordare il padre: «Davanti a un’immagine di uomo, come te, non servono e non ci sono parole, che posano essere alla tua altezza per poterti definire. Sei unico». Carmelo Perri, figlio di Francesco, ha voluto ricordare così il padre mancato pochi giorni fa.

Ieri una benedizione della salma. I funerali non si sono potuti celebrare a causa dell’emergenza sanitaria.