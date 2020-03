Vallecrosia, i carabinieri sostengono Croce Azzurra per la lotta contro coronavirus

Vallecrosia. I militari della stazione carabinieri di Vallecrosia questa mattina hanno organizzato un turno di “pattuglia straordinaria” per consegnare un’importante donazione alla direzione della Croce Azzurra a supporto della loro missione quotidiana di contrasto al coronavirus.

I carabinieri coordinati dal maresciallo Roberto Puddu, ad oggi in quarantena in quanto affetto da Covid-19, hanno voluto ringraziare tutti gli operatori della Misericordia per il loro operato.

Si ricorda inoltre che la Croce Azzurra presso il proprio stabilimento di Vallecrosia, quotidianamente e attraverso un apposito protocollo di intesa, effettua la sanificazione di mezzi e personale delle forze di polizia impegnate sul territorio.