Vallecrosia, c’è un sospetto caso di coronavirus

Vallecrosia. C’è un primo caso sospetto di coronavirus a Vallecrosia. A darne notizia è un familiare su Facebook, noto commerciante della cittadina: «Hanno appena ricoverato un parente stretto. Ho un appello da parte del medico 118 che lo ha visitato: chiudetevi in casa! Tutti e per giorni! Fine di tute le attività! Passeggiate, spese, eccetera. Da stanotte l’ondata sta arrivando qui. Chiudetevi in casa!».

La notizia del ricovero è stata confermata.