Vallebona, un gruppo di consiglieri in prima linea per pulire il paese

Vallebona. L’amministrazione comunale in prima linea per pulire il paese. Domani mattina un gruppo di consiglieri si metterà a disposizione per lavare la strada e piazza della Libertà nel pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

«Domenica 22 marzo alle 9, un gruppo di consiglieri si occuperà del lavaggio di Piazza della Libertà nonché del tratto compreso davanti all’ufficio postale, la farmacia e il negozio ‘Il gusto giusto’» – fanno sapere dal Comune di Vallebona.

«L’attività di lavaggio prevede una detersione completa per eliminare deiezioni canine, escrementi di piccioni ed altro - specifica – Martedì 24 marzo verrà invece lavato l’intero centro storico».

Un gesto lodevole che invita tutti a impegnarsi in prima persona a mantenere sempre pulito il paese.