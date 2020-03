Vallebona, nuove misure per contenere coronavirus: il video messaggio del sindaco Guglielmi

Vallebona. Il sindaco Roberta Guglielmi con un video messaggio, postato sulla pagina Facebook del Comune di Vallebona, comunica le nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19, predisposte dal Governo come da DPCM del 22 marzo, e i provvedimenti da adottare obbligatoriamente.

«È fatto divieto a tutte le persone di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello in cui si trovano. È possibile uscire di casa per recarsi al lavoro, per ragioni di salute o per l’acquisto di beni necessari. A tal proposito, si raccomanda di fare, presso gli esercizi commerciali del paese, una spesa unica volta a soddisfare le esigenze personali. Qualora fosse necessario acquistare un bene non reperibile nel proprio Comune, è possibile recarsi, muniti di autocertificazione, al punto vendita più vicino nel Comune limitrofo. Si ricorda in ogni caso di rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro» – specifica il primo cittadino.

«Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto (per es. passeggiate, camminate, ecc.), l’attività motoria, ovvero sport, è consentita solo se svolta individualmente e solamente nei pressi della propria abitazione - sottolinea il sindaco di Vallebona - Il cimitero è stato chiuso così come le altre aree pubbliche e gli spazi gioco. Le forze dell’ordine vigileranno e presidieranno il nostro territorio. In caso di violazione delle norme sono previste ammende pecuniarie».

«Comprendiamo la difficoltà nell’accettare ulteriori misure restrittive, sono tuttavia temporanee e solo attenendoci e facendole adottare al prossimo, supereremo il momento di emergenza. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte con responsabilità per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Quando ci viene voglia di uscire chiediamoci è necessario? E’ indispensabile? Aiutiamo gli operatori sanitari ad aiutarci: restiamo a casa! Grazie!» – conclude il sindaco Guglielmi.