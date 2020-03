Vallebona. Nelle scale del Palazzo Comunale del paese il Comune mette a disposizione dei cittadini i moduli di autocertificazione per gli spostamenti in entrata ed uscita delle persone, a seguito del decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso 9 marzo per arginare il contagio da Covid-19.

«Sono da utilizzare solo in caso di necessità – fa sapere il Comune di Vallebona - Per esigenze lavorative, motivi di salute o rientro al domicilio. Per chi violerà le norme sarà prevista una sanzione per inosservanza di un provvedimento di un’autorità, punita con l’arresto fino a tre mesi o un ammenda fino a 206 euro (articolo 650 del codice penale), oppure nei casi più gravi una sanzione per delitti colposi contro la salute pubblica, con pene da sei mesi a dodici anni».

Inoltre l’Amministrazione comunale ha stilato una serie di regole da rispettare e una lista di cose da fare fino al 3 aprile per poter superare l’emergenza sanitaria:

Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; Evitare abbracci e strette di mano; Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico; Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol; Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Cosa fare in paese fino al 3 aprile: IO RESTO A CASA

Infine il Comune fa sapere che è assicurata l’apertura e l’attività degli sportelli degli uffici comunali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi inderogabili: Anagrafe/stato civile e Protocollo generale. Prima di recarsi agli uffici comunali si consiglia di contattarli telefonicamente o via email a comune@vallebona.info o a comune.vallebona.im@legalmail.it. Le attività di sportello degli altri uffici è invece sospesa, visto che i servizi sono garantiti online. Per casi urgenti si può richiedere un appuntamento telefonicamente o via email. L’accesso sarà comunque consentito uno alla volta rispettando sempre la distanza interpersonale di almeno un metro.

«Se tutti facciamo la nostra parte, tutto andrà bene – sottolinea il Comune – Insieme supereremo anche questa pandemia».