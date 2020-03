Vallebona. Anche il parroco don Salvatore Crisopulli ed il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi aderiscono all’accorato invito del vescovo Antonio Suetta di predisporre un momento di preghiera per implorare la grazia della salute in piena emergenza sanitaria a causa del coronavirus.

Giovedì 19 alle 17, presso la chiesa di San Lorenzo, insieme volgeranno la loro preghiera per tutta la comunità davanti all’altare della Madonna del Rosario, alla quale sono devoti gli abitanti di Vallebona.

Il primo cittadino aderisce quindi all’iniziativa proposta da “Alleanza Cattolica” per trovare conforto e un segno di speranza per la comunità in questo momento difficile.