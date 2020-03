Vallebona aderisce alla raccolta fondi per acquistare ventilatori polmonari, il Comune: «Chiunque può fare la differenza»

Vallebona. Una comunità sempre più solidale. E’ quella del paese di Vallebona, che in piena emergenza sanitaria a causa del coronavirus si mette a disposizione per aiutare la sanità locale. L’Amministrazione comunale di Vallebona, insieme alle associazioni presenti sul territorio, aderisce alla raccolta fondi promossa da Gabriele Chiappori del Il Ponente si muove finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl1 Imperiese.

«La settimana scorsa son già stati raggiunti e superati 30mila euro per ventilatori polmonari. Invitiamo la comunità a voler partecipare a questa importante iniziativa, facciamo la nostra parte: anche con un piccolo contributo possiamo fare la differenza - fanno sapere dal Comune di Vallebona - I punti di raccolta si trovano presso la Farmacia Lolli e il negozio alimentari Il Gusto Giusto, le donazioni possono essere fatte a partire da lunedì 30 marzo sino a sabato 4 aprile. Per maggiori informazioni consultare sito www.ilponentesimuove.it».

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IBAN IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario : Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)