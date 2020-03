Limone Piemonte. Per godersi al meglio la tantissima neve, dopo le ultime abbondanti nevicate, gli hotel Principe e Limone Palace offrono vantaggiose offerte nel mese di marzo.

«La proposta per marzo 2020 targata Limone Palace di Limone Piemonte è qualcosa di imperdibile. E allora ecco come chiudere la stagione sciistica per gli appassionati dello sci e delle belle giornate. Aggiungiamo l’accoglienza e l’atmosfera montana delle nostre camere. La neve dopo le ultime nevicate è meravigliosa!!! Che aggiungere? Il prezzo… una notte in camera doppia con colazione a partire da 130 € per due persone. L’offerta è valida tutti i giorni del mese marzo escluso il venerdì notte e il sabato notte ed è soggetta a disponibilità di posti» – fanno sapere dal Limone Palace.

«La proposta per marzo 2020 targata Grand Hotel Principe di Limone Piemonte è qualcosa di assolutamente straordinario. Una neve divertente con le piste sempre perfette in condizioni ottimali. Marzo è il mese degli appassionati dello sci e delle belle giornate. La nostra struttura offre un’esperienza enogastronomica di altissimo livello. A questa aggiungiamo l’accoglienza e l’atmosfera montana delle nostre camere, l’accesso gratuito alla sauna dopo le sciate quotidiane nonché l’accesso gratuito alla apprezzatissima palestra della nostra struttura. Inutile ricordare che l’hotel si trova a pochi metri dalla partenza degli impianti sciistici – dicono dal Grand Hotel Principe – Che aggiungere? Il prezzo… una notte in camera doppia con colazione e cena a partire da 120 € per due persone e se farai almeno 2 notti o più il prezzo scende a 100€ a notte. L’offerta è valida tutti i giorni del mese marzo escluso il venerdì notte e il sabato notte ed è soggetta a disponibilità di posti. Approfitta e goditi qualche giorno da sciatore vero!!!».

Maggiori info su Palace al link https://www.limonepalace.com/offerta-speciale-marzo/, mentre su Principe al link https://www.hotel-principe-limone.it/super-offerta-marzo/