Truffa online, raggira una donna di Sanremo: denunciata 29enne

Sanremo. Lo scorso febbraio tramite il social network Facebook una donna di 49 anni originaria e residente a Sanremo ha preso contatti con una ragazza pugliese della provincia di Foggia per l’acquisto di due bambole “reborn”, del prezzo di circa 100 euro ciascuna.

Le due donne si sono accordate sui dettagli della vendita tramite WhatsApp, ma al momento della consegna la merce giunta a destinazione non corrispondeva a quella richiesta: all’interno della scatola, al posto delle bambole, vi erano alcuni giocattoli, tra l’altro vecchi e rotti.

La signora acquirente ha cercato immediatamente di contattare la venditrice, ma quest’ultima non si è fatta più trovare e da quel giorno non ha più risposto alle sue chiamate (il numero di telefono era quello su cui sino a quel momento avevano parlato).

La vittima si è così rivolta al Commissariato di Polizia di Stato di Sanremo per sporgere denuncia. I poliziotti, effettuati gli accertamenti del caso, hanno appurato che l’autrice della truffa era una giovane di 27 anni residente in provincia di Foggia, subito deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

È l’ennesimo segnale concreto dell’efficacia dell’azione di contrasto che la Polizia di Stato di Imperia ha da tempo avviato in materia di reati ai danni delle “fasce deboli” della popolazione e che proseguirà con forza ed impegno, unitamente alle sempre più capillari campagne di prevenzione.