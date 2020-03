Troppi positivi al coronavirus fuori dalla propria abitazione: cambia il modulo di autocertificazione

In tutta Italia troppe persone con coronavirus sono state trovate fuori dalla propria abitazione in questi giorni dalle forze dell’ordine, per questo motivo il ministero dell’Interno ha ritenuto necessario il rilascio di un nuovo modulo di autocertificazione.

Nel nuovo documento si dovrà ora dichiarare di non essere soggetti agli obblighi previsti dalla quarantena per chi, dopo essere stato sottoposto a tampone, è risultato positivo al Covid-19 o per chi è entrato in contatto con un positivo accertato: per queste persone è infatti previsto il divieto assoluto di abbandonare la propria abitazione, se non si rispettano le regole si rischiano dodici anni di galera per concorso colposo in epidemia.

L’autocertificazione contiene la nuova seguente voce: “Dichiara sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere positivo al Covid-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020“.

Al seguente link è possibile scaricare la nuova autocertificazione: Nuova autocertificazione