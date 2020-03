Triora, 29enne consegna gratis la spesa agli anziani contro il rischio di coronavirus

Triora. Non solo psicosi. Il coronavirus ha scatenato anche un’ondata di solidarietà da parte di alcune persone nei confronti dei più deboli: gli anziani e i malati. E’ il caso di Mauro Arnaldi, 29 anni, che a Triora gestisce un negozio di alimentari e tabaccheria.

Il giovane ha deciso di consegnare la spesa a domicilio, a titolo gratuito, alle persone più avanti con l’età per evitare che escano di casa e rischino di contrarre il Covid-19.

Prima di mettere in pratica l’iniziativa, Arnaldi ha parlato con il vicesindaco Giovanni Nicosia per concordare le modalità di intervento. Alla fine si è deciso di offrire il servizio a chi ha più di 65 anni. Le ordinazioni vengono raccolte telefonicamente al numero 327/1122546 e poi la spesa viene consegnata dalle 13 alle 15 o dalle 19 in poi.