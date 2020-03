Tributi, parcheggi e assistenza sociale: i provvedimenti adottati dal Sindaco di Imperia per l’emergenza coronavirus

Imperia. A seguito delle difficoltà verificatesi a causa dell’emergenza epidemiologia legata alla diffusione del coronavirus, in attesa che vengano definite dal Governo importanti misure in aiuto ai settori colpiti, la giunta municipale, convocata dal sindaco Claudio Scajola, ha deciso l’adozione dei seguenti provvedimenti al fine di sostenere le famiglie e le imprese della Città di Imperia:

Tributi: Differimento al 30 giugno del termine di versamento della Tosap annuale, dovuto per le occupazioni di carattere permanente; della Tarig da parte degli ambulanti dei mercati rionali; dell’imposta sulla pubblicità; della Tari, la cui rateazione verrà altresì modulata in numero 4 rate di acconto e 1 di conguaglio;

Parcheggi: Fino al 3 aprile sospendere la corresponsione del pagamento nell’area adiacente all’Ospedale per il personale sanitario impegnato nell’attività medica ed infermieristica e piazzale Maestri del Commercio (ex Agnesi), piazza del Duomo e Parcheggio Senatore Amadeo per tutti gli utenti;

Ambiente: A partire da questa mattina interventi di sanificazione delle aree di transito pedonale (strade e piazze pedonali , scalinate, marciapiedi e relative cunette) a mezzo di dispersione di disinfettati antivirali;

Assistenza sociale: Attivazione dell’assistenza domiciliare attraverso il centralino del Comune (0183 7011) per necessità (spesa, farmaci, etc) con personale del SAD e Custodi Sociali, Pubbliche Assistenze e in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario.

Il discorso di Claudio Scajola è disponibile al seguente link: https://www.facebook.com/watch/?v=493619251311764