Nel pomeriggio

Tamponamento sull’Aurelia a Riva Ligure, due feriti foto

La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni di marcia per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza

Riva Ligure. E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto sull’Aurelia a Riva Ligure, dove un’auto, una Lancia Ypsilon, ha tamponato un suv che la precedeva. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che hanno estricato il conducente della Lancia, e due ambulanze, con il personale sanitario del 118. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni di marcia per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. Successivamente è stato disposto il senso unico alternato, prima della riapertura definitiva. Si sono registrate code.

