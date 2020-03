Taggia in lutto per la morte del padre del sindaco Mario Conio, avvenuta verso le sette di questa sera. Ricoverato da circa una settimana in ospedale a Genova, Francesco Conio, settantenne, storico architetto del comune tabiese, titolare di un’impresa edile e in passato impegnato nell’amministrazione comunale, aveva contratto il coronavirus e si trovava in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva del nosocomio del capoluogo regionale.

Lo stesso primo cittadino, alcuni giorni fa, aveva annunciato sui social di essere risultato positivo al virus e di trovarsi in buono stato di salute.

Tutta la redazione di Riviera24.it si unisce al cordoglio della famiglia del sindaco.