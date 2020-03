Taggia, membro protezione civile in ospedale per sospetto caso di Covid-19

Taggia. «Amici, vengo ricoverato ad Imperia, i sintomi fanno parte della famiglia». Con queste parole Roger Giacopelli, ha annunciato di essere ricoverato in ospedale per un sospetto caso di coronavirus. Giacopelli, membro della protezione civile di Taggia e componente della banda folcloristica “Canta e Sciuscia” di Sanremo, è stato sottoposto a diversi esami e una radiografia, ma non ancora al tampone.

Il suo messaggio ha scatenato un’ondata di risposte su Facebook: «Ciao Roger – scrive Tommaso -. Spero che non sia niente di grave. Comunque sia hai fibra forte e sei para, coraggio, ci rivedremo».