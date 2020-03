Taggia. Intervento dei vigili del fuoco di Sanremo nel pomeriggio per spegnere un incendio divampato all’interno di un appartamento.

Si è verificato in via Aurelia Ponente ad Arma. I pompieri hanno immediatamente spento le fiamme che hanno avuto origine, sembrerebbe, da una lavatrice di un’abitazione salvando due persone rimaste bloccate in casa.

Sul posto anche i carabinieri. A causa del fumo è rimasta intossicata una donna, che è stata subito soccorsa e sottoposta ad ulteriori accertamenti.