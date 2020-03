Strano ma vero, anche Lady Gaga segue le conferenze stampa della Regione Liguria sul coronavirus

Genova. L’epidemia di coronavirus in Italia sembra avere anche dei risvolti che esulano dalla mera emergenza sanitaria. Accade infatti che la cantante statunitense Lady Gaga (di origini italiane) “twitti” sulla conferenza stampa giornaliera in merito alla diffusione della nuova influenza.

Lì, al tavolo degli amministratori, c’erano il governatore Giovanni Toti e gli assessori Sonia Viale e Giampedrone. A qualcuno ad un tratto è squillato il cellulare e la suoneria era “Stupid love”, tra i capisaldi della bionda di New York. Lei, che non si capisce bene perché seguisse la conferenza, non si è lascata scappare l’occasione per un po’ di comunicazione via social commentando l’accaduto con un “and this why i make music”: “ed è per questo che faccio musica”.