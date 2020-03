Speciale coronavirus, Riviera24.it dialoga con le redazioni locali d’Italia. Oggi la diretta con Bergamo, Grosseto e Catanzaro

Sanremo. E’ stata un’esperienza importante e di grande riscontro mediatico la diretta Facebook che questo pomeriggio, a partire dalle 15, la redazione di Riviera24.it ha organizzato per mettere a conoscenza i nostri lettori delle situazioni legate all’emergenza coronavirus del resto d’Italia. Un collegamento tra varie realtà dell’informazione locale resa possibile grazie alla collaborazione dei quotidiani online Bergamonews.it, IlGiunco.net e Catanzaroinforma.it e dei loro rispettivi direttori e giornalisti.

Trasmesso sotto la regia di Presscommtech.com, il programma ha portato i lettori a interagire con le redazioni più vicine al territorio e ha contribuito a uno scambio di vedute utile a conoscere, in maniera più approfondita, cosa sta succedendo da nord a sud del Paese. Crediamo che unire le realtà più distanti, in questo momento storico in cui l’Italia affronta una crisi come non conosceva dalla seconda guerra mondiale, sia fondamentale non solo per confrontarsi ora, ma per porre le basi di un dialogo che dovrà continuare soprattutto in futuro: in quel domani in cui gli italiani saranno chiamati ad aiutarsi, l’un con l’altro, per risollevare le sorti della nazione.

Per chi si fosse perso questa “puntata zero”, qui sotto può trovare l’accesso diretto al video. Per una più agevole visione, si consiglia di avviare la riproduzione e spostarsi, con il cursore, al minuto 4:30 per saltare l’anteprima.