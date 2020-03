Speciale coronavirus, Riviera24 in collegamento con tre redazioni in Italia

Sanremo. Una diretta live, un momento di confronto tra giornalisti di diverse regioni italiane per fare il punto dell’emergenza coronavirus.

Oggi pomeriggio, intorno alle 15, sulla pagina Facebook di Riviera24.it i lettori potranno seguire, per la prima volta in diretta, il dialogo tra la nostra redazione e quelle di tre importanti testate locali a Bergamo, Catanzaro e Grosseto.

Quello che vi mostreremo è uno spaccato dell’Italia, raccontato da chi tutti i giorni, per lavoro, raccoglie testimonianze, dati, storie. Un nuovo modo, del tutto inedito, di fare giornalismo locale e di trasmettere informazioni alla gente.

Parteciperanno al live il giornalista Luca Samotti per la redazione di Bergamonews, il collega Riccardo Di Nardo, direttore di CatanzaroInforma.it e il giornalista Daniele Reali, direttore de IlGiunco.net, insieme con il direttore del nostro giornale, Alice Spagnolo.

I veri protagonisti, come sempre, saranno anche i lettori, che potranno interagire con i giornalisti e porre domande, postando un commento nel corso della diretta Facebook.

La regia sarà curata da Jacopo Gugliotta, che manderà in onda anche filmati realizzati in tutte e quattro le province, per raccontare anche con le immagini quello che sta accadendo in tutta Italia.

Crediamo che unire le realtà più distanti, in questo momento storico in cui il Paese affronta una crisi come non conosceva dalla seconda guerra mondiale, sia fondamentale non solo per confrontarsi ora, ma per porre le basi di un dialogo che dovrà continuare soprattutto in futuro: in quel domani in cui gli italiani saranno chiamati ad aiutarsi, l’un con l’altro, per risollevare le sorti della nazione.

Realizzato grazie al supporto di PressComm Tech.