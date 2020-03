il gesto

SorridiconPietro Onlus e Arimondo uniti contro il coronavirus: in arrivo 16 mila mascherine per i medici dell’Imperiese

«La donazione è un gesto di gratitudine nei confronti del personale sanitario che, ogni giorno in prima linea in questa emergenza, lavora instancabilmente per tutelare la salute di ognuno di noi»