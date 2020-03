Soldi ai Comuni, la Lega di Sanremo all’attacco del governo: «Create false aspettative»

Sanremo. «Il governo ha creato false aspettative ai cittadini italiani perché i Comuni non hanno ancora ricevuto un centesimo di euro e non sono neppure chiari i criteri di distribuzione dei fondi che potrebbero arrivare. Conte e il suo ministro dell’Economia scaricano prima i problemi su ospedali e medici, poi sulle Regione e adesso vogliano addossare la responsabilità della loro male gestione ai sindaci. Ai cittadini sanremesi arriverà qualche euro, una vergogna». A dichiararlo sono i consiglieri della Lega, il capogruppo Daniele Ventimiglia e il collega Andrea Artioli.

«E’ bene che tutti sappiano che il governo non ha aggiunto nulla ai 4 miliardi sbandierati in conferenza stampa, anche in passato sono state pagate in anticipo le quote del fondo di solidarietà, nessun regalo quindi. A causa di questo decreto i sindaci si troveranno in enorme difficoltà perché dovranno loro stessi cercare soluzioni a problemi di carattere sociale che in questo momento di estrema difficoltà stanno sorgendo anche nella nostra amata Sanremo.

I nostri operatori sanitari stanno svolgendo il loro eroico lavoro senza i corretti presidi di protezione, questo a causa dell’incapacità organizzativa del governo Conte che promette e non rispetta. Un ringraziamento quindi alla generosità di tanti privati che con il loro affetto hanno dimostrato ancora una volta di saper, in parte, sostituirsi all’azione inesistente questo governo».