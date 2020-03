Il sindaco di Terzorio Valerio Ferrari: «Fiori e piante si possono vendere»

Terzorio. Il sindaco di Terzorio Valerio Ferrari pubblica sulla sua pagina personale di Facebook il post della ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova attraverso il quale la responsabile del dicastero specifica che «fiori e piante si possono vendere».

«L’agricoltura e il florovivaismo -scrive Ferrari – insieme al turismo, sono il principale settore economico della nostra provincia. Le misure restrittive messe in atto per contenere la diffusione del coronavirus hanno messo in ginocchio tutta la filiera del fiore, ora con questo primo provvedimento si interviene per ridare fiato a questo settore. Semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti potranno essere prodotti, trasportati e commercializzati, sia nella grande distribuzione che in tutti i negozi dedicati alla loro vendita. Sarà quindi consentito lo spostamento delle persone verso il punto di acquisto».

«Un primo importante passo per sostenere questo settore così importante per il nostro territorio, in attesa delle misure di sostegno economico in discussione in parlamento sulla conversione del decreto Cura Italia, e delle disposizioni del tavolo di concerto dei Ministri dell’Agricoltura europei sulla commercializzazione nell’UE, che è il principale mercato di vendita dei nostri prodotti», sottolinea il sindaco di Terzorio.