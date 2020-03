Serie B maschile, Rari Nantes Imperia affronta il Sestri “a porte chiuse”

Imperia. Le ultime comunicazioni della FIN, in combinato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, parlano chiaro: i campionati delle prime squadre (sia maschile che femminile) riprenderanno a porte chiuse. Dopo due turni di stop forzato (in attesa di fissare le date dei recuperi), causa emergenza sanitaria, la Rari Nantes Imperia torna in vasca per la 8° giornata di Serie B Girone 1. Ad attenderla ci sarà il C.N.Sestri dell’esperto Zonari, appaiata in classifica ai giallorossi.

Il fischio di inizio è previsto per le 20:15 di sabato 7 marzo, alla piscina ‘Lago Figoi’ che vedrà dunque le tribune deserte. A bordovasca, dirigerà l’incontro il signor Scarselli: già arbitro della sfida inaugurale contro Dinamica Torino. I ragazzi di Fratoni hanno sfruttato il periodo di sosta per prepararsi al meglio e provare ad allungare la striscia positiva.